Kuidas edukalt konflikte lahendada?

Vette sõnas, et tema igapäevatöö on sotsiaaltöö süüdimõistetutega, mille eesmärk on seadusega pahuksisse sattunud inimeste õiguskuulekale käitumisele suunata ning sotsiaalprogrammide ja nõustamise kaudu riske vähendada. «Kahjuks olen korduvalt pidanud kogema, et eriti noorte õigusrikkumisi oleks saanud ennetada, kui neile oleks varem õpetatud üsna lihtsaid oskusi erimeelsuste lahendamiseks,» lausus ta.