Maleva kokkutulek jääb ära

Noorsootöö spetsialist ja Järva valla õpilamaleva (JÕM) juht Aune Suve-Kütt ütles, et malevlasi on 2. augustil alanud teises vahetuses Järva vallas tööl 50. „On ka neid, kes olid tööl ka esimeses vahetuses, kuid enamus on uued," ütles ta. Põhiliselt tehakse heakorratöid.