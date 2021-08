Põlluaas selgitas algatuseks pikemalt, et praegune presidendi valimise kord pole tema arvates õige ja edaspidi peaks valimisõigus riigikogu või valimiskogu käest minema Eesti rahvale.

Kui ta riigikogus või valimiskogus peaks saama siiski piisava toetuse, et Kadriorgu pääseda, lubas Põlluaas, et temast saab terve rahva president. Samuti lubas ta, et siis hakkavad inimesed pidupäevadel kuulma kriitiliste kõnede asemel rohkem positiivset juttu, mis oleks pidupäevale kohasem.