“Ühtekokku on avatud 13 erinevat hoovi ja tegevust leiab kella 11st kuni päikese loojumiseni.” tõi välja Laura Otsus, üks sündmuse eestvedajatest. “Iga hoov on omanäoline, näiteks Kõrtsi Sõnnikuhoovis on võimalik igal täistunnil tutvuda biogaasijaamaga ning uurida kuidas üldse sõnnikust soojaenergiat tehakse ning Vanatehnika ja pritsumeeste hoovis näeb eelmise sajandi tehnikat ning tuletõrjetehnikat tutvustab Oisu vabatahtlik tuletõrjekomando.” lisas üks eestvedajatest Kati Nõlvak.