"Meie kui üleriigilise omavalitsusliidu suur soov on see, et riigi ja kohalike omavalitsuse koostöös ning kaasates ka sihtrühmi, õnnestuks Eestis tagada kõigile isikutele liikumisvabadus ja iseseisev toimetulek," sõnas ELVLi asedirektor Jan Trei. Trei tõi aruande peamise tugevusena välja selle, et rõhutatakse elukaarel põhinevat ligipääsetavuse kontseptsiooni ja lisas, et see aitab tõsta teadlikkust, et ligipääsetavus mõjutab meid kõiki, mitte ainult erivajadusega inimesi.