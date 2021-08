12. augusti hommikuse seisuga viibib haiglas 64 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 5 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 4 inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 58 ehk 90,6% on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 55 inimest).

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 62 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 38 inimest (59,4%).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 679 283 inimesele, kellest 90 710 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 588 573 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5737 doosi, kokku on manustatud 1 190 147 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,5%.