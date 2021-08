Avalik tualett on läbi ajaloo olnud poliitiliselt laetud ruum, diskrimineerides inimgruppe füüsiliste lisavajaduste, nahavärvi, majandusliku ja sotsiaalse kuuluvuse, seksuaalse sättumuse ning soolise identiteedi alusel. Avalikus tualetis kattuvad intiimne ja kollektiivne sfäär, peegeldades, luues ja taastootes ühiskondlikke väärtuseid — see on ideoloogiliselt ja institutsionaalselt laetud keskkond, mille kaudu joonistuvad välja ühiskonna ebavõrdsused.