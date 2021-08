Noortepäeva eesmärk on julgustada noori kaasa mõtlema probleemidele, millele lahenduse leidmine on just neile kõige olulisem, sest noored pärivad palju muresid, mis on tekitatud eelnevate põlvkondade poolt. Sellel aastal on ÜRO pannud fookuse toidusüsteemidele, et mõelda, kuidas vältida toiduraiskamist, millised on keskkonnasõbralikud retseptid, kuidas sorteerida prügi ja milliseid võimalusi pakub taaskasutus.

„Selliste päevade olemasolu mängib tegelikult suurt rolli just sellepärast, et anda noortele endale võimalusi kaasa rääkimiseks. Sellised globaalsed n-ö tulevikuprobleemid vajavad uudseid lahendusi ja mõtteviise ning just noortel on seda küllaga,“ märkis Samsungi digiharidusprogrammi Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte.

„Oleme aastaid korraldanud programme, mille eesmärk on just noortelt uurida võimalikke lahendusi erinevatele probleemidele ja näeme, et just noored ise on need, kes suudavad mõelda sellise nurga alt, mis piisavalt ka teistele noortele korda läheks. Keegi ei taga midagi teha, kui neid selleks sunnitakse. Kui aga mõte, lahendus, uus toode, liikumine vms tuleb noorte enda poolt, siis on sellel tõeline potentsiaal saada suureks. Hea näide on kasvõi Greta Thunberg,“ lausus Tamelyte.

Ta lisas, et iga idee puhul on oluline muidugi ka oskus seda kaasahaaravalt esitada ja n-ö maha müüa. Kuigi Solve for Tomorrow programm sellel aastal otseselt toidu küsimustega ei tegele, siis programmi eesmärgiks on muuhulgas ka just oma ideede esitamise, disainimõtlemise jne noortele õpetamine.

„Seda eriti tänasele päeval, kus noored peavad olema iseseisvamad oma ajakava planeerimisel, oma ideid tuleb osata n-ö maha müüa üksnes veebikaamera või lühikese esitluse vahendusel,“ lisas Tamelyte.

Samusungi digiharidusprogramm „Solve for Tomorrow“ on praguseks jõudnud teise etappi, kus noored hakkavad edasi arendama oma ideid, kuidas luua mõistlik tasakaal veebis veedetud aja ja reaalse maailma vahel olukorras, kus järjest rohkem koolitunde, kohtumisi, tööintervjuusid jms liigub veebi.

Oktoobri lõpus tuleb kokku rahvusvaheline žürii, kes valib välja parimad ja suurema potentsiaaliga võistlustööd, mis pääsevad Baltikumiülesesse finaali. Igast riigist valitakse lõppvõistlusele peaauhinnale kandideerima välja viis parimat tööd.

Solve for Tomorrow finaali auhinnafondi suuruseks on 18 000 eurot. Esikoha võistkond pälvib 5000 eurot ning lisaks 5000 euro eest Samsungi seadmeid. Teise koha auhind koosneb 5000 euro eest valitud Samsungi seadmetest ning kolmanda koha auhind 3000 euro väärtuses seadmetest.

Lisaks Samsungi ekspertidele löövad võistluse mentoritena ja žüriis Eestist kaasa TalTechi, Mektory, Startup Estonia, Study in Estonia, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Lift99, Junior Achievement Estonia ja mitmete teiste hariduse ja innovatsiooniga seotud ettevõtete esinidajad.