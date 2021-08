Seekordsel festivalil on 17 aruteluala, kus toimub kokku 133 põnevat arutelu. Festivali rikastab tuntud headuses kultuuriprogramm, kus saab vaadata erinevaid näituseid, nautida Elektriteatri välikino ning ning mõnusat muusikat Dagö juhtfiguuride akustilistest helidest Rita Ray hingestatud soulini.

Tänavu toimub Arvamusfestivalil poliitikaga seotud aruteludel mitmeid uuendusi. Enam ei ole erakonnad eraldi aladel, vaid loodud on üks Poliitika ala, kus toimuvad ühised debatid erinevate erakondade esindajate vahel. Igat arutelu jälgivad eksperdid, kelle ülesanne on kontrollida, et arutelu oleks faktuaalne. Lisaks juba traditsiooniks saanud reedese parlamendi erakondade esimeeste debatile ning laupäeva hommikusele Euroopa Parlamendi saadikute arutelule toimub laupäeva õhtul presidendivalimiste teemaline arvamusliidrite debatt Anvar Samosti juhtimisel. Reede õhtul, pärast parlamendierakondade esimeeste arutelu, toimub Festivaliklubis ajarännak poliitreklaamide maastikul.