„Nii Eesti kui ka teised liikmesriigid lisavad alates käesoleva aasta teisest poolest sarnaselt passidele ka isikutunnistuste kiibile sõrmejäljed. Biomeetria lisamine isikutunnistusele on Euroopa Liidu ülene kokkulepe, mille eesmärk on turvalisuse ja julgeoleku parem tagamine tõhusama isikusamasuse kontrollimise teel,“ rääkis Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Elen Kraavik.

Kraavik lisas, et kuigi Eesti isikutunnistused vastavad juba täna rahvusvahelistele turvalisuse nõuetele, siis on oluline tõsta ühtselt kõikide liikmesriikide isikutunnistuste turvalisuse taset. „Euroopa Liit, sealhulgas ka Eesti, toetab võitlust identiteedipettuste ja isikut tõendavate dokumentide võltsimise vastu. Biomeetriliste andmete lisamine sarnaselt passidele ka isikutunnistusele, on vajalik nii isikusamasuse kui ka dokumendi ehtsuse kontrollimiseks ning nende dokumentide turvalisemaks kasutamiseks näiteks Schengeni sisesel reisimisel. Sellega astume järjekordse sammu kuritegevuse vastu võitlemisel. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse andmekaitse põhimõtetest ning andmetele on juurdepääs üksnes selleks õiguslikku alust omavatel ametnikel oma tööülesannete täitmiseks,“ kinnitas Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Elen Kraavik.