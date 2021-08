Volikogu kokku kutsumiseks on andnud oma allkirja kümme volinikku Reformierakonnast, Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Keskerakonnast ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Volikogu liikmed ütlevad oma kokkukutsumise avalduses, et lapsed on ühiskonna kõige haavatavam osa, kelle eest seismine ja kaitsmine on meie kõigi kohustus ning leiavad, et teenistuslik järelevalve ainult lastekaitsetöötaja suhtes jätab kõrvale võimalikud juhtimisprobleemid. Volinikud peavad oluliseks vallavolikogu sekkumise ning uurimiskomisjoni moodustamise, et tagada juhtumi erapooletu uurimine ning selgitada välja kitsaskohad eesmärgiga edaspidi taolised juhtumid ära hoida.

"Rahva esindajatena on meil kohustus tagada, et iga laps oleks valla poolt kõige paremini hoitud. Peame vajalikuks tasakaalustatud uurimist, kuna traumeerivale laste äravõtmisele lisaks on selgunud uusi asjaolusid, mis nõuavad ka vallajuhtide juhtimisotsuste ja osalusega arvestamist.

Me ei soovi uurida ega anda hinnangut ema või isa käitumisele, küll aga peame reageerima vallavalitsuse tegevusele, see on meie seadusejärgne kohustus."

Vallavolikogu uurimiskomisjoni ülesandeks on selgitada välja vallavalitsuse tegevus ja seotus 28. juuli öösel aset leidnud laste ära võtmise juhtumiga. Samuti selgitada välja asjaolud seoses Türi Vallavalitsuse ettekirjutus-hoiatusega, mille Tallinna Halduskohtus tühistas oma otsusega ning uurida miks pole kõik ette nähtud lastekaitsetöötajate ametikohad täidetud ning millist mõju on see avaldanud lastekaitse töö läbiviimisele üldiselt.