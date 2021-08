“Arvamusfestival on suurepärane platvorm, mille kaudu tutvustada Paide elanikele tänavakunsti laiemalt. Linnarahval ja festivalikülalistel on võimalus vaadata, kuidas teosed sünnivad, ise maalimisest osa võtta ning kuulata, mida kunstnikud oma loomingu kohta räägivad,” ütles projekti kunstiline juht Salme Kulmar, kes korraldab alates 2018. aastast väikelinnadele suunatud tänavakunstifestivali Rural Urban Art.

Kulmari sõnul saadab tänavakunstnike kutsumist Paidesse veendumus, et seinamaalid saavad muuta igapäevast linnakeskkonda mitmekesisemaks ja pakkuda kõigile kohalikele elanikele kunstikogemust. “Paide linnal on tänavakunsti taieste jaoks hulgaliselt potentsiaali, kuna siin on palju seinu, mis sobivad lõuendiks,” ütles Kulmar.

Tänavakunsti programmis osaleb ühtekokku kaheksa Eesti kunstnikku, osa neist tegutseb üksi, osa rühmitusena. Kunstnike valikul on lähtutud sellest, et anda võimalus neile, kes ei ole siiani eriti aktiivselt avalikku tänavaruumi maalinud, kuid on siiski tegelenud aktiivselt visuaalkunstiga. Loodavate teoste siduvaks elemendiks on kaugem või lähem seos mõne päevakajalise teemaga.