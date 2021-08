Eesti haigekassa Järvamaa piirkonna vaktsineerimise koordinaator ja Järvamaa haigla ülemõde Maire Raid­vere ütles, et haiglal õnnestus saada 200 doosi Jansseni ühedoosilist vaktsiini. Et nõudlus on suur, jätkub seda üksnes kiirematele.

Kuigi vaktineerimine algas kell 10, siis esimesed Jansseni vaktsiini soovijad olid ukse taga ootamas juba pool tundi varem. Kella 10-ks lookles vaktsineerimispunkti ukse taga mitmekümnest inimesest looklev järjekord.

Esimese süsti saanud Igor, selgitas Järva Teatajale, et ta tuli juba 40 minutit varem kohale, sest soovib kindlasti Jansseni vaktsiini ja seda pole praegu Eestis kusagilt saada.

Igor ütles, et on vaktsiine põhjalikult uurinud ja peab just Janssenit praegu pakutavatest kõige paremaks. "Põhjus pole selles, et seda vakstiini saab ainult ühe süsti," sõnas ta.

Järvamaa haigla ja Järvamaa muuseum olid vaktsineerimispunkti üles seadnud ka näituse, kus tutvustatakse vaktsineerimise ajalugu ja saab näha vanu vaktsineerimispasse.

Samuti pakkus muuseum oma uutes ruumides kõikidele külastajatele tervistavat "napsi". Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts kiitis, et see jook on mitme tõve vastu, kuid koroona vastu sellest abi siiski pole. "Selle jaoks tuleb ikka süst teha," sõnas ta.

Maire Raidvere tunnistas, et rahva nii suur soov vakstineerimise vastu valmistab talle heameelt. Kui kauaks Jansseni vakstiini jagub, ei osanud ta aga öelda.

Raidevere selgitas, et inimesed saavad valida, kas soovivad Jansseni või Pfizer-BioNTechi vaktsiini. Kui esimene otsa saab, siis jätkub süstimine Pfizer-BioNTechi vaktsiiniga.

Täna toimub vaktsineerimine kell 10–18 ja laupäeval kella 9–17.

Raidvere ütles, et vaktsineerima tulles peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja alaealisel lapsevanema nõusolek. «Kuna vaktsineerimise ooteala jääb majast välja, siis palume panna selga-jalga mugavad rõivad ja jalanõud ning võtta kaasa vihmakeebi,» lisas ta.

Vaktsineerimine jätkub iga päev ka haigla polikliiniku majas Tiigi 8, registreeruda saab digilugu.ee lehel, helistades haigla registratuuri tel 384 8132 või tulles lihtsalt kohale E–N kell 9–12 ja 13–16.

Nädalavahetuste vaktsineerimisteavet saab jälgida Järvamaa haigla kodulehelt või vaktsineeri.ee kaardirakendusest.