Arvamusfestivali toidurindelt: Burger ja kana 7, karupraad aga 15 eurot

Arvamusfestivali toitlustuse eest vastutav Maile Kesküla ütles, et seekordsel festivalil on 10-11 külalistoitlustajat, nende seas on valdavalt tänavatoitu pakkuvad foodtruckid, ning neile lisaks ka erinevaid jookide ja maiustuste pakkujaid- kohvi- ja veinipakkujad ning jäätisemüüjad.