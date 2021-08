On reede. Ilmajaam on lubanud mitmepäevast kuumalainet. Õhus on tunda, et sel korral ilmaennustajad ei eksinudki. Asfalt sulab, konditsioneerita autodes olla on piin ja ennelõunal kütab päike sedavõrd kõvasti, et isegi enne rannavalvurite saabumist on Paide tehisjärve äärde tulnud kümneid ja kümneid inimesi.