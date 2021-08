Järgmisena toob Paide politseijaoskonna korrakaitseametnik Raimond Innos lagedale kaks suurt kohvrit ja pealt kinni seotud mahuka kilekoti. Kui kilekott sisaldab rõivaid ja jalanõusid (täpsemalt oli seal paar kummikuid ja poolsaapaid, 13 paari eri suuruses naiste ja kuus paari laste jalanõusid – toim), üks kohvritest väiksemaid kotte-kohvreid, siis teine kohver on täis kunstikraami. Küll on seal puitraame ja raamitud maale, küll mitmesuguseid tikandeid. Asjad on leitud Pärnu–Rakvere maantee äärest ja siiani pole keegi nende vastu huvi tundnud.