Välitööde üks põhikorraldajatest, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Järva talituse juhataja Rainer Eidemilleri sõnul on kohtumiste tulemused heaks lähteplatvormiks. „Leppisime kokku, et jätkutegevused vaatame üle oktoobris, et analüüsida läbi ja panna paika konkreetsed sammud nii lähiajal kui pikas perspektiivis teostatavate ideede ja ettepanekute ellu viimiseks,“ ütles Eidemiller. „Mõttetalgute esimest „saaki“ reaalsete tegevuste ja tulemustena loodame saada juba tuleval aastal.“

Rainer Eidemiller tõi esile, et mitmetest aruteludest tuli välja, et vajalik on regionaalne toetusprogramm Kesk-Eesti jaoks, et toetuste andmine täidaks oma eesmärgi parimal moel.