Koroona röövis arvamusfestivalilt tükikese vabadust

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ütles, et kuna festivalil on sõna alati vaba olnud, siis tal on väga kahju, et tänavu tohib ainult tõendiga inimesi sisse lubada. «Midagi pole teha, sest reeglid on sellised, ja me ei taha ka, et siin viirus levima hakkaks,» sõnas ta.