Poeetide kuningas sai mälestuspingi

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts sõnas, et maja, kus Severjanin elas, põles maha ja praegu on selle koha peal Grossi poe sissesõit, seetõttu luuletaja omaaegse elukoha juurde polnud pinki võimalik panna. «Otsisime ja valisime lähimat sobilikku kohta ning selleks osutus Vainu ja Pika tänava nurgal ehitusettevõtte Hart esine muruplats,» lausus ta. «Pingilt on näha majad, mida kirjanik oma koduteel liikudes nägi.»