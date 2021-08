Harju- ja Saaremaal on kokkulepete tegemine veel käimas, kuid neid numbreid arvestamata on lubatud juba praegu küttida 4237 põtra.

EJS-i juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul peaksime põdra küttimismahtude määramisel olema ettevaatlikud. „Head lisakokkulepped on tehtud näiteks Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Pärnumaal ja Jõgevamaal, kus lubatakse küttimismahtude täitmisel paindlikkust. See annab võimaluse jahiseltsidele lähtuda kohalikust hetkeolukorrast ja on oluline ka põdra populatsiooni jätkusuutlikkuse tagamisel,” ütles Vahtramäe.