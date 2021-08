Paidelane ujus 600 päeva järjest ja jätkab samal kursil vähemalt järgmise aasta lõpuni

Paidelase Ott Koobase sõnul on iga ilmaga ja igal aastajal jões, ojas, järves, tiigis või meres suplemine mitte üksnes füüsisele mõjuv kogemus vaid on teda pannud teise pilguga vaatama keskkonnale ja enese vaimsusele.

"Järjepidevust nõudev, ent vaheldusrikas hobi on mind ennast kui minu tegevusi sügavalt puudutanud," ütles mees, kes on pea kahe aasta jooksul vees käinud pea 150 erinevas kohas nii Eestis kui ka Soomes. Vaata kaardilt, kus Ott on ujumas käinud.