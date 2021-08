Paide Teatri kunstiline juht Jan Teevet ütles, et raamat ilmus täna Hooandja toetusplatvormil inimestelt kogutud rahale ning esialgu tagasihoidlikus 700 eksemplariga tiraažis. "Sellest suure osa võtsid juba endale müüa Apollo ja Rahva Raamatu kauplusteketid, kus selle hind on kindlasti palju kallim kui meie pakutav," märkis ta.

Kohalik kogukond sai raamatut osta teatri sünnipäevaks korraldatud brantšil ja kui sealt üle jääb, siis ehk ka edaspidi muusika- ja teatrimajast kohapealt. Teevet märkis, et on raamatu üle rõõmus ning ääretult tänulik väljaandmisega kohe nõustunud kirjastusele ja raamatupoele Puänt. "Kui puudu tuleb, saame raamatuid lasta juurde ka trükkida," lausus ta.

Paide Teatri juht Harri Ausmaa ütles väikelinna teatri kolmest tegevusaastast kõneldes, et see on olnud põnev ja üllatusi täis teekond koos toredate kaaslastega. "Teater otsib jätkuvalt kohta kogukonnas ning püüab mõista, mida üks kogukond oma kandi teatrilt 21. sajandil ootab," sõnas ta.