Õpilaste karantiinikohustus muutub lihtsamaks

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on muudatuse eesmärk hoida terveid õpilasi koolis. „Uuele kooliaastale läheme vastu põhimõttel, et koju jäävad vaid haigestunud lapsed. Uuringud on andnud meile kinnituse, et lapsed haigestuvad täiskasvanutest oluliselt harvem, nakatumisel põevad haigust kas asümptomaatiliselt või oluliselt kergemalt ning vajavad haiglaravi harva. Selleks, et õppetöö ei kannataks, on muudetud haridusasutustes lähikontaktsete määratlemise tingimusi ning hakkame õppeasutustes lähikontaktseid testima,“ sõnas ta.