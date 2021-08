See oli Paidele nagu härja punase rätikuga ärritamine, sest koheselt panid nad omalt poolt surve peale, mis viis sihini alles 70. minutil kui Andre Frolov pääses Joseph Saliste antud söödust löögile ning viigistas seisu.

Hetkel on Paide Linnameeskond Premium liigas 40 punktiga kolmandal kohal. Neid jälitav sama kohtumiste arvuga Nõmme Kalju jääb kaheksa punkti kaugusele. Tallinna FC Floral on samuti 40 punkti nagu Paidelgi, kuid neil on mängitud kolm kohtumist vähem kui Paidel.