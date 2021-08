„Peaksime kõik tegutsema selles suunas, et jäätmeid üldse ei tekiks või neid tekiks võimalikult vähe,“ sõnab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Lisaks jäätmetekke vähendamise toetusele on hetkel KIKis avatud jäätmete ringlussevõtu taotlusvoor ning juba sügisel loodame avada kohalikele omavalitsustele kodukompostrite ja liigiti kogumise konteinerite soetamise toetuse. Nii paneme terviklikult õla alla jäätmehierarhia kolmele esimesele olulisele astmele, milleks on jäätmetekke vähendamine, korduskasutuseks ettevalmistamine ja materjali ringlussevõtt,“ lisab Tooming.