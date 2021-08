Aravete kardirada võõrustab Talendid Rajale võistlussarja esmakordselt. Tegemist on valdava osa Eesti meistrivõistlustel osalevate tippkardisõitjate lemmikrajaga, kus esinevad rajaelemendid on ühtlasi nii oskusi nõudvad kui naudingut pakkuvad. Ajalooliselt on Aravete võistlusel selgunud mitmed Eesti meistrid, tänavu võib asjaolude kokkulangemisel selguda seal talendisarja üldvõitja.