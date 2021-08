Veebilehe minuomavalitsus.ee andmed näitavad, et Eesti omavalitsustes on eelmisel aastal üleüldiselt paranenud kriisideks valmisolek ja täiskasvanute sotsiaalhoolekande teenus. Tulemuste avalikustamise veebinaril tõsteti esile silmapaistvamaid valdu-linnu kolmes kategoorias: suurimad tulemuste parandajad, parimad võimaluste kasutajad ja kõige avatuma valitsemisega omavalitsused.

Eesti kõrgeimal tasemel avalikke teenuseid pakutakse jätkuvalt Järva maakonnas. Ministri sõnul tõusevad võrdluses 2019. aasta näitajatega esile aga Lääne-Harju vald, Saue vald ja Valga vald. „Võrreldes teiste omavalitsustega on just nemad teinud valdkondade üleselt 2020 tulemustes kõige suurema hüppe edasi – nad on tõelised arengutšempionid,“ selgitas Aab.