Keskkonnatunnustuse konkursid ootavad veel viimaseid päevi kandideerima

Konkursi „Aasta keskkonnategu 2020“ eesmärk on selgitada välja keskkonnateod, millel on positiivne mõju keskkonnale või mis on suurendanud inimeste keskkonnateadlikkust. Samuti soovib Keskkonnaministeerium innustada konkursi võitjate abil teisi ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid kasutama sarnaseid keskkonnasõbralikke lahendusi.