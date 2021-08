Paide Teater hooaja avab kolm tasuta etendust

"See on osalusteatri ja sotsiaalse koreograafia lavastus, mis vaatleb, kuidas mõjutab sotsiaalne keskkond vaba arvamuse kujunemist ja sellele kindlaksjäämist. Kas meie põhimõtted jäävad vankumatuks ka sotsiaalse surve all või mitte? Kas me arvame kodus teki all sama, mida suuremas grupis või kogukonnas? Kas ja kuidas toimib see füüsiliselt distantsilt? Mille nimel tasub teha kompromisse ja milline on demokraatia tervis laiemalt? küsis Paide Teatri juht Harri Ausmaa läkitatud teates.