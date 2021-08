Avanes taotlusvoor mitteõppivate ja -töötavate noorte ning pikaajaliselt töölt eemal olnud inimeste tööturule aitamiseks

Töö tehases pole ammu meeste pärusmaa. Konesko Türi-Alliku tehases on komplekteerijana ametis Helliki Tigavas (vasakul) ja Džulnara Varrik. FOTO: Dmitri Kotjuh

Vast avanenud taotlusvoorust ettevõtetele, vabaühendustele, haridusasutustele ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutustele on võimalik taotleda toetust, et pakkuda tööturule jõudmiseks toetavaid tegevusi 16-29-aastastele noortele ja vähemalt 6 kuud tööturult eemal olnud või mitteaktiivsetele inimestele. See võimaldab pakkuda individuaalsemat ja paindlikumat lähenemist nende pehmemaks tööle aitamiseks, arvestades ka vaimse tervise vajadustega.