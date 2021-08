Uuest infoportaalist saab põhjaliku ülevaate kogu Eesti ehitustegevusest

„Ehitisregistri arendamisel on prioriteediks, et ehitusvaldkonna strateegilised otsused põhineksid aina enam võimalikult täpsetel andmetel ning ehitusturg ja selle kokkupuuted avaliku võimuga oleksid järjest läbipaistvamad,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Äsja valminud infoportaaliga astume selles osas olulise sammu edasi.“

E-ehituse infoportaalist leiab teavet näiteks selle kohta, milline on Eesti hoonete ja rajatiste seisukord, kas ja kuidas ehitustegevus ajas ja piirkonniti muutub, millised on levinumad fassaadimaterjalid, kui palju eluasemeid asub eri piirkondades ning saab võrrelda loamenetluste pikkust erinevates omavalitsustes. Portaalis on muudki infot, mis on oluline ehitusvaldkonnale, kinnisvaraarendajatele, omavalitsuste kommunaalteenuste planeerijatele ning on kättesaadav ka teistele.