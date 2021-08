Tänavune suvi oma pika ja kuuma põuaperioodiga pani põllumehe närvid proovile. Maamajanduse õpetaja, kes peab Harjumaal Remmelgamaa talu möönab, et oli keeruline ja on neid põllupidajaid, kel jäi saagikus lausa 50-80% planeeritust madalamaks. “Meie talu põldudel oli selles suhtes õnne, et Harjumaal, kus meie talumaad asetsevad, tuli vihma täpselt õigel ajal ja õiges koguses, seega saagid suures plaanis väga ei kannatanud. Küll aga tegi kuumus loomadele liiga: veistel, keda on meie talus umbes 160, algab kuumastress juba 25 kraadist ja seega oli nende heaolu kuumalaine ajal oluliselt mõjutatud.”