Noored algatasid vaktsineerimise teemalise küsitluse

Volikogu kirjutab õpilaste poole nii: head 6.- 9. klassi õpilased, pöördume teie poole seoses algava kooliaastaga. Nagu te teate on Eestis hetkel kuum teema õpilaste vaktsineerimine ning seepärast on Paide noortevolikogu koostanud väikese küsitluse, mis annaks ülevaate olukorrast. Vastata tuleb maksimaalselt kolmele küsimusele ja palju aega see ei võta. Seega kõik 6.-9. klassi õpilased Palun täitke see küsimustik ja ütle sõbrale ka edasi. Ilusat suve lõppu!

Küsimustikus on küsitud seda, kas noor on vaktsineeritud või mitte. Kui ei ole, siis uuritakse, miks vastaja pole seda veel teinud. Kolmanda küsimuspunkti juures paluvad info kogujad vastajail aga jagada oma kogemusi ja rõõme või siis muresid ja hirme seoses vaktsineerimisega.

Küsitluse eesmärk on välja selgitada noorte arusaamad ja mõtted, mille pealt on siis algavale õppeaastale parem vastu minna. Kui koolide kodukord on juba haridus- ja teadusministeeriumi poolt paika pandud, siis hetkel on oht, et kannatada võib saada laste ja noorte huviharidus.