Eestis on tänahommikuse seisuga COVID-19 haiguse vastu vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud 700 777 inimest, 605 586 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Täiskasvanutest on praeguseks vaktsineeritud 62,2 protsenti, kõigist üle 60-aastastest 70,1 protsenti.