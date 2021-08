Koigi mõisa katus saab uuema ilme

Kooli direktor Annela Ojaste ütles, et tema teada ei ole sellist suuremat katuse puhastust viimase üheteistkümne aasta jooksul toimunud. "Planeerisime seda puhastust tegelikult pikalt. Talvel avastasime, et vintskapi juurest hakkas meil sisse sadama. Kuna aga eelarvekärped nõudsid oma osa, mõtlesin, et saame omade jõududega hakkama," ütles Ojaste.

Direktori sõnul on vaja teada saada, kui täbaras seisus katusekivid tegelikkuses on ja kui palju kive on vaja välja vahetada. "Eks aeg teeb oma töö. Lisaks katusele on juba vaja ka mingil hetkel hakata parandama fassaadi, kuid selle lisasime järgmise aasta eelarvesse," selgitas Ojaste.