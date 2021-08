„Maxima kauplustes on toimumas muudatused, et ühtlustada kaupade väljapanekuid, et klientidel oleks samasugune ostukogemus igas poes sõltumata linnast või asulast. Uus kaupade väljapanek muudab ostlemise veelgi mugavamaks ja klientidel on suurem valik toiduaineid, mida oma kodupoest osta,” selgitas toimunut Maxima Eesti meediajuht Maxim Tuul.