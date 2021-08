"See on igal ühel enda äratundmise koht. Oma keha kuulamine ja tunnetamine on põhiline. Taliujumine on hingamises kinni ja kui saad 10 või 30 sekundiga kontrolli alla, ei ole mõtet olla kõva mees ja kolm minutit kannatada. Kõigile ei pruugigi ujumine ka istuda. Kui ma oleks tundnud, et ei sobi, oleksin ammu katki jätnud," ütleb mees, kes kavatseb jätkata vähemalt järgmise aasta jõuludeni, kui täitub 1089 järjestikune ujumispäev.