21. sajandil on ajalooliste interjööride iseloomu püüdnud paremini mõista Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õppejõud ja üliõpilased, kes viimase 16 aasta jooksul on teinud viimistlus­uuringuid 16 maakirikus. Uuringute eesmärk on leida maalinguid, kuid muuta ka vaadet kirikute ajaloole.