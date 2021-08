Sajad haridustöötajad peavad ennast korrapäraselt testima

Türi valla haridusasutustes on end vaktsineerinud 71 protsenti ehk 540 töötajast on vaktsineerimata 157 inimest ning Paide linnas 65 protsenti ehk 320 töötajast on vaktsineerimata 112 inimest. Järvamaa 1336 haridustöötajast on vaktsineerimata 402 inimest.