President Kersti Kaljulaid: meil on vaja tarku otsuseid

Aastapäeva puhul ootas president Kersti Kaljulaid (koos abikaasa Georgi-Rene Maksimovskiga) roosiaeda külalisi. Oma võib-olla viimases 20. augustil kõnes sõnas ta, et õpime uut maailma. Nii nagu õppisid 30 aastat tagasi uut maailma Eesti iseseisvuse taastajad ja kindlustajad. «See õppimine ei näe kuigi ilus välja. Nagu ei näinud igal ajahetkel ilus välja iseseisvuse taastamise protsess ja sellele järgnenud riigi ehitamine,» lisas ta. «Kuidas õnnestuda? Ja kuidas mitte heituda sellest, et ei näe alati ilus välja?» küsis riigipea ja vastas: «See on võimalik vaid siis, kui seada kaugemaid eesmärke ja liikuda nende poole südametunnistusega kompromisse tegemata. Siis taandub paljugi igapäevast lihtsalt müraks ja selgineb see, mis on päriselt oluline. Tean – kõlab idealistlikult. Kuid ka need 30 viimast aastat näitavad, et tagantjärele, müra vaibudes seda kulgu hinnates enamasti nii ongi olnud.» FOTO: Raul Mee