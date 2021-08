"Igal nädalal ilmub meedias uudiseid pettusjuhtumite kohta, kus inimesed kaotavad suuri rahasummasid. Hoiatame ja julgustame oma kliente alati oma isikutuvastusvahendite andmeid mitte avaldama. Kuigi on näha, et klientide teadlikkus andmepüügikirjadest on tõusnud, siis petukõned ja -tekstisõnumid on ikka midagi uut. Lisaks jõuavad petturid sel viisil ka vanemate inimesteni, keda nad virtuaalsest keskkonnast kätte ei saa," kommenteeris SEB jaepangandusvaldkonna juht Ainar Leppänen.