41 osalejat valiti välja 470 kandidaadi seast ning nende hulgas on endisi teadlasi, analüütikuid, disainereid, juriste, ajakirjanikke ja teiste valdkondade esindajaid, aga ka värskeid ülikoolilõpetajaid erinevatelt erialadelt - muutuste juhtimisest ühiskonnas ja personalijuhtimisest õigusteaduse ja geograafiani. Ettevalmistuskoolituse käigus on nad omandanud õpetaja ja eestvedajana alustamiseks vajalikud baasoskused ja -hoiakud.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tänas neid õpetajatee ettevõtmise eest. Ministri sõnul on oluline, et meie koolidesse jõuab järjest rohkem õpetajaid, kel on varem omandatud haridus mõnel muul erialal ja saadud tööturul ka erialaseid kogemusi. „See aitab leevendada õpetajate puudust ja toob kooli värsket hingamist. Tugevate eestvedajatena toetavad nad koostöise koolikultuuri edenemist,“ sõnas ta. „Noored Kooli programm on Eesti hariduselus oluline koostööpartner, sest nii jõuab kooli rohkem inimesi, kelle südameasjaks on hoolida, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse.“