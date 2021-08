Esimese tööpäeva lõpus tunnistas Sults, et kõik patsiendid leidsid ta uues kohas üles, kuigi oli ka selgitamist. Lisaks Sultsi kabinetile kuulub perearsti ruumide hulka kollase sisustusega protseduuride kabinet ning beebide vastuvõtuks on samuti kõik valmis.

Jalgsi või rattaga on võimalik perearsti juurde pääseda maja mõlemalt poolt. Mootorsõidukiga pääseb maja taha parklasse Pargi ja Staadioni tänava kaudu. Segadusse võib perearstikeskuse külastajaid ajada tõkkepuu, mis piirab kooli territooriumi ajavahemikel 7.45–15.00 ja sel ajal Coop kaupluse poolt mootorsõidukiga maja juurde ei pääse. On võimalus ka bussijaama poolt siseneda kooli territooriumile, kuid oluline on tähelepanu pöörata ka seal seisvale sissesõidu keelumärgile, mis kehtib tööpäeviti kella 7–15.