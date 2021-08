Võileivahinnaga voodrilauad leidsid kiirelt ostjad

Selgus aga, et pakutav kaup osutus sedavõrd menukaks, et vaid mõni tund hiljem sai abivallavanem Elari Hiis tõdeda: lauamaterjalile on uued omanikud leitud. „Iga natukese aja pärast tuli mulle teade meilile. Läksid nagu soojad saiad,” ütles Hiis. Nimelt tuli voodrilaudadest huvitatutel ostusoovist meili teel teada anda. Hiis ei osanud öelda täpset summat, mis vald laudise müügist teenib, sest arveid veel väljastatud pole, ent tõenäoliselt on number kolmekohaline.