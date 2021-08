Eesti 200 ja valimisliit Tulevikuvald Türi lähevad valimistele käsikäes

„Türi valla juhtimine vajab muutust. Türi vajab uue hingamise saavutamiseks uusi ideid ja uusi inimesi. Türi vallas on kõvasti kasutamata võimalusi ja potentsiaali. Ometi longib Türi oma arengus teiste omavalitsuste sabas, seniste vallajuhtide kümnekonna aastase valitsemise vältel on jäänud Türi vallas pidevalt elanikke vähemaks, tasuvaid töökohti napib ja keskmine palk jääb mitusada eurot alla Eesti keskmise,“ märkis Paas.

Valimisliidu Tulevikuvald Türi eestvedaja Läänemetsa sõnul vajab Türi suuremat ambitsiooni ja julgust riske võtta, et muutuda esimeseks valikuks neile, kes otsivad väljaspool Tallinna elamist. „Meil on plaan rajada nõudepõhineTüri vallas toodetud rohelisel energial põhinev transpordisüsteem, mille osaks on elektri tõuke- ja jalgrattad, aga ka eakatele mõeldud kergemad elektriautod. Samuti soovime tuua Kesk-Eestisse senisest kordades rohkem tarkust ja teadmisi. Me ei pea kõiges pealinna sabas sörkima, vaid võiksime olla teerajajateks, pakkudes välja näiteks väikekoolide uue kontseptsiooni, et neid sulgemisest säästa,“ ütles Läänemets.