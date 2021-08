Loovtöö viib noored haudu hooldama

Sügisel Türi põhikooli kaheksandas klassis õppimist alustav Kärolyn Metsalu leidis kord koos sõbranna Karolin Ojaga surnuaias oma lähedase haual käies, et rahulas on palju hooldamata hauaplatse. «Vaatasime surnuaias ringi ja silma jäi üsna palju haudu, mis on pikemat aega hooldamata või lausa maha jäetud,» ütles Kärolyn.