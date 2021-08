Direktor Tiina Lohur selgitas, et Imavere koolimaja on remondis olnud tegelikkuses viimased aastad. "Alustasime remonti valesti otsast- teiselt korruselt esimesele, kuid tänaseks on meil väga ilus koolimaja paljude uute ja valgusküllaste ruumidega" ütles Lohur.

Üheks erilisemaks uueks klassiruumiks Imavere põhikoolis on laboriklass. „See tähendab seda, et seal ruumis on on teistsugused ja toredad lauad ja toolid ning esmakordselt on meie koolis tõmbekapp. Olemas on kõik vajalik, mida on vaja erinevate katsete läbi viimiseks. Kõik võimalused on olemas ja nüüd sisu poolega peab siiski hakkama tegelema õpetaja,“ selgitas Lohur.