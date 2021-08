Türi koolinoored on oodatud end vaktsineerima

Oodatud on kõikide Türi valla koolide õpilased alates 12. eluaastast. Aeg vaktsineerimiseks on võimalik registreerida digiregistratuuris www.digiregistratuur.ee või tel 1247. Tulla võib ka ette registreerimata ajavahemikul kell 10. – 14., kuid siis tuleb arvestada ooteajaga. Kaasa isikut tõendav dokument ja alla 18 aastastel lapsevanema nõusolek. End vaktsineerida saab ka last saatev lapsevanem. Vaktsineerimine toimub Moderna vaktsiiniga Spikevax, mille teine doos süstitakse nelja nädala pärast.