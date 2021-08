Ka Paides vähendatakse üleujutuste mõjusid

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab kahe miljoni euroga Pärnu, Haapsalu, Keila, Paide, Kuressaare ja Sindi linna ehituslikke tegevusi, et aidata neil vähendada üleujutuste mõjusid. Toetust said piirkonnad, kus üleujutused on korduvad või nende laastav mõju on olnud suurem kui mujal Eestis.

Kõik projektid valmivad hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

KIKi veemajanduse valdkonnajuht Tõnn Tuvikene ütles, et sügise saabudes tuleb meil üha enam rinda pista rohkete sademetega ning seetõttu on paraku üleujutused linnades üha tavapärasemad. „Seetõttu ongi oluline, et kohalikud omavalitsused vaataksid keskselt üle oma süsteemid – tuvastaks põhjused ja leiaks sobivad tehnilised lahendused. Seetõttu toetasimegi tiheasustusaladel looduslikest veekogudest tingitud üleujutuste leevendust,“ sõnas ta.

Paide linnavalitsus renoveerib Mündi tänava jalakäijate silla, et ennetada selle jäämist suurvee alla. Linnale mõeldud toetuse summa on 110 239 eurot.