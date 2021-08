Põhjalikku ja emotsionaalset arutelu põhjustas kirikukogul piiskopkondade loomise teema. Nimelt pakkus eelnõu põhikirja muutmist lausega, milles esimest korda mainitakse terminit piiskopkond: „Piiskop on peapiiskopi alaline asetäitja ja abiline EELK või mõne tema piiskopkonna, diasporaa piirkonna või tööala juhtimisel.“ Muudatusettepanek sätestab, et piiskopkond on EELK struktuuriüksus, mis koosneb kirikukogu kindlaks määratud praostkondadest. Samuti tõi põhikirja muudatus sisse katedraalkiriku mõiste, kus teenib piiskop.